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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط طفل من الطابق الـ11 أثناء لهوه بأرض اللواء

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي طفل في العقد الأول من عمره مصرعه إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر أثناء لهوه بشرفة الشقة محل سكنه بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع سلامه الصيفي من شارع عبده خطاب منطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فاروق معاون أول مباحث قسم شرطة العجوزة إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة طفل في العقد الأول من عمره وسط بركة دماء وبسؤال أهلية المتوفى أفادوا بأنه أثناء لهو نجلهما بالشرفة محل سكنهما بالطابق الحادي عشر اختل توازنه وسقط ولفظ أنفاسه الأخيرة جراء ذلك ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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