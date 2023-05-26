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الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس هيئة الدواء يبحث مع “الأدوية والمنتجات الصحية بالبرتغال” سبل التعاون بين الجانبين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا افتراضياً مع الدكتور روي سانتوس إيفو، رئيس الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بالبرتغال؛وذلك لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المستحضرات الطبية، ومناقشة أهمية التعاون في مجال تدريب العاملين، وتعزيز قدراتهم الرقابية.

وأشاد رئيس هيئة الدواء المصرية بالجهود المبذولة لتعميق وتعزيز العلاقات المصرية البرتغالية، وخاصة بين الهيئتين الرقابيتين، والحرص  على تبادل الخبرات فيما يخص العمل الرقابي، وآليات دعم التعاون المشترك بين الدولتين.

ومن جانبه أشاد رئيس الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية البرتغالي بالتطور الملحوظ لعلاقات بلاده مع مصر في مجال المستحضرات الطبية، وبتجربة هيئة الدواء المصرية الناجحة في تطوير منظومة صناعة المستحضرات الطبية بمصر، والحصول على العديد من الاعتمادات الدولية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة الآليات التي تسهم في دعم التعاون بين الهيئتين الرقابيتين، وتعميق تبادل الخبرات الفنية والعلمية. 
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز العلاقات المصرية البرتغالية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، والعمل على تبادل الخبرات، ودعم الكوادر العاملة بمجال الدواء، وتعزيز قدراتهم الرقابية.

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