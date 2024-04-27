«وفد مصري»: إسرائيل مستعدة لإعطاء فرصة أخيرة للتوصل إلى صفقة الرهائن

أعلنت إسرائيل خلال محادثاتها مع وفد المخابرات المصري الذي زار تل أبيب، أنها تستعد لإعطاء فرصة أخيرة للتوصل إلى صفقة الرهائن، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيخوضون فيما أسموه «مستنقع رفح»، حسبما ذكر مسؤول إسرائيلي كبير لموقع «والا» العبري.

أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن المحادثات مع المصريين كانت جيدة. ويمكن عن طريقها التواصل مع حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

أوضحت إسرائيل لمصر، أنها جادة بشأن الاستعدادات للعملية في رفح وأنها لن تسمح لحماس بالتباطؤ".

وكانت الرسالة الإسرائيلية أن هناك موعدا نهائيا واضحا لدخول رفح وقال المسؤول أن إسرائيل لن توافق على جولة أخرى من المحادثات لا طائل من ورائها بغرض الاحتيال".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل كانت مرنة للغاية في كافة بنود صفقة المختطفين وأعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر للمضي قدما.

وبحسب قوله، فإن إسرائيل مهتمة بالإفراج عن 33 مختطفاً، وهم في نظرها من الفئة الإنسانية، وستكون عدد أيام وقف إطلاق النار بحسب عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم.