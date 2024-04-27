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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

شاهد| مصطفى محمد يصنع هدف تعادل نانت مع مونبلييه في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد في مباراة
مصطفى محمد في مباراة نانت ومونبلييه
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شارك النجم المصري مصطفى محمد في المباراة، التي تعادل فيها فريقه نانت بهدف لمثله أمام مونبلييه، التي جمعت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب دي لا موسون في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

تواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي للكناري، ولعب اللقاء حتى الدقيقة 75، بعد استبداله بزميله إراي كيومارت، كما صنع هدف تعادل فريقه أمام مونبلييه.

افتتح أكور أدامز التهديف لمونبلييه في الدقيقة الثانية منذ بداية المباراة، بعد تمريرة عرضية من النجم الأردني موسى التعمري.

ورد مصطفى محمد على شقيقه العربي، وصنع هدف تعادل نانت في الدقيقة السابعة، ولكن لزميله ماتيس أبلين. 

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، قبل أن يشهد الشوط الثاني حالتي طرد في صفوف أصحاب الأرض، وذلك للاعبين لوكاس مينكاريلي وأرنو نوردين في الدقيقتين 90+1 و90+5.

وبتلك النتيجة، رفع نانت رصيده إلى 32 نقطة، يحتل بها المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما وصل مونبلييه إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

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