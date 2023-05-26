من دبى.. كريم فهمى يشارك جمهوره أحدث ظهور له "صور"

نشر الفنان كريم فهمى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صور لأحدث ظهور له من دبى شارك بها جمهوره.

وشارك فهمى فى معرض أبوظبى الدولى للكتاب بروايته "مملكة الموت"، ونظم حفل توقيع الرواية وسط حضور كبير .

يشار إلى أن الفنان كريم فهمى شارك فى الموسم السينمائى الماضى ببطولة فيلم "أنا لحبيبى"، ومعه ياسمين رئيس، محمد الشرنوبى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، والإخراج هادى الباجورى .

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمى فى السباق الرمضانى المنقضى كضيف شرف مسلسل "سرة الباتع" بدور والد شقيقه الفنان أحمد فهمى، المسلسل بطولة أحمد السعدنى، أحمد فهمى، حنان مطاوع، ريم مصطفى، خالد الصاوى، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، والإخراج خالد يوسف .

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