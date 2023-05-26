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الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور| فى أحدث ظهور لها.. حلا شيحة توجه رسالة للأم المصرية

حلا شيحه
حلا شيحه
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نشرت الفنانة حلا شيحه على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مجموعة من الصور فى أحدث ظهور لها تشارك به جمهورها.

ووجهت رساله للأم المصرية والعربيه من خلال الصور وعلقت "كل أم وكل ست مصريه وعربية، أنتى جميله كما انتى، بلطفك وطيبتك وحنيتك على أولادك وصبرك على صعوبات الحياة".
يشار إلى أن الفنانة حلال شيحه قد إعتزلت الفن منذ عامين، وهى ليست المره الأولى حيث قد غابت عن الساحه الفنية لسنوات وإرتدت الحجاب، ثم عادت من فتره وقدمت أعمال منها مسلسل"زلزال" مع الفنان محمد رمضان، وفيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسنى، ثم أعلنت من وقتها الإعتزال.

يذكر أن الفنانة حلال شيحه قدمت الكثير من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "السلم والتعبان"، "عريس من جهه أمنية"، "اللمبى"، "ليه خلتنى أحبك"، "كامل الأوصاف"، "تايه فى أمريكا".

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IMG_20230526_143113
حلا شيحة اللمبي زلزال مش أنا تايه فى أمريكا