تقل آلاف السائحين.. مطار مرسى علم يستقبل 118 رحلة من 10 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 118 رحلة طيران تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات 10 دول أوربية الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 118 رحلة طيران تقل آلاف السياح قادمة من مطارات 10 دول أوربية على مدار الأسبوع المقبل تقل ما يقرب من 25 الف سائح على متن 118‪ رحلة طيران قادمة من مطارات ألمانيا وايطاليا والتشيك وسويسرا وهولندا و النمسا و بلجيكا وبولندا وسلوفانيا.

ولفت إلى استقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات النقل للفنادق والتسكين بالغرف بواسطة فرق العلاقات العامة وعمل مهرجانات على الشواطئ بصفة أسبوعية وبرامج متنوعة بهدف الترفيه وعمل جذب سياحي.

IMG-20230526-WA0007

IMG-20230526-WA0006