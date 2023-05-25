تعرف على اللاعبين المصريين المشاركين فى بطولة الجونة الدولية للإسكواش

تنطلق النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للإسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، غدًا الجمعة، والتي تستمر لمدة 8 أيام، وذلك فى مدينة الجونة بالبحر الأحمر، خلال الفترة من 26 مايو الجاري وحتى يوم 2 يونيو المقبل.



ويشارك 96 لاعب من 21 دولة، فى بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بمجموع جوائز 180 ألف دولار للرجال والسيدات.



ويشارك اللاعبين المصريين فى بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعدد كبير جاء كالتالى:





مصطفى عسل - لاعب الأهلي والمصنف الثاني عالميًا.



علي فرج - لاعب وادي دجلة والمصنف الثالث عالميًا.



مروان الشوربجي - لاعب هليوبوليس والمصنف السادس عالميًا.



طارق مؤمن - المصنف السابع عالميًا.



مازن هشام - المصنف التاسع عالميًا.



فارس دسوقي



يوسف سليمان



كريم عبدالجواد



عمر مسعد



كريم الحمامي



يحيى النوساني



علي أبوالعينين



محمد الشربيني



ويوسف إبراهيم



علي حسين



محمد زكريا.





وتشارك اللاعبات المصريات فى بطولة الجونة للاسكواش كل من:





نور الشربيني - لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميًا



نوران جوهر - لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالميًا



هانيا الحمامي - لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميًا



نور الطيب - لاعبة هليوبوليس والمصنفة السادسة عالميًا

روان العربي



سلمى هاني



فريدة محمد



ندى عباس



نادين شاهين



هنا رمضان



يثرب عادل



فيروز أبوالخير



سنا إبراهيم



مريم متولي



كنزي أيمن



نور أبوالمكارم



هنا معتز



زينة ميكوى



منة وليد



نور خفاجي.



وتعتبر بطولة الجونة واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.



وتُوج بالنسخة الماضية من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، كل من مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة بلقب البطولة.



وشهدت العشرة دورات الماضية مشاركة 712 لاعب، من 31 دولة، فى البطولة.

