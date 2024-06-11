إدانة نجل الرئيس الأمريكي بجميع التهم في قضية الأسلحة

أدانت هيئة محلفين، اليوم الثلاثاء، هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بجميع التهم الجنائية الثلاث المتعلقة بشراء سلاح في عام 2018، حيث أفاد ممثلو الادعاء بأنه كتب معلومات كاذبة في نموذج شراء سلاح إلزامي بقوله إنه لم يكن يستخدم المخدرات أو يدمنها بشكل غير قانوني.

ووفقًا لوكالة "رويترز" أدانته محكمة اتحادية مكونة من 12 عضوا في ويلمنجتون بولاية ديلاوير بالتهم الثلاث الموجهة إليه، مما يجعل هانتر بايدن أول ابن لرئيس أمريكي في منصبه يُدان بارتكاب جريمة.

ولم يحدد القاضي موعدًا لإصدار الحكم، لكنه أضاف أن الجدول الزمني عادة ما يكون في غضون 120 يومًا، وهذا من شأنه أن يضعها في موعد لا يتجاوز شهرا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر الجاري.

وتتراوح الأحكام التوجيهية لتهم السلاح من 15 إلى 21 شهرًا، لكن الخبراء القانونيين يقولون إن المتهمين في قضايا مماثلة غالبًا ما يحصلون على أحكام أقصر ويكونون أقل عرضة للسجن إذا التزموا بشروط الإفراج عنهم قبل المحاكمة.