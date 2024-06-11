الأمن يداهم أخطر بؤرة إجرامية ويضبط مواد مخدرة بقيمة 415 مليون جنيه

ضبطت الأجهزة الأمنية، فى ضربة حاسمة لمتجرى المواد المخدرة، كميات كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة بالقليوبية والإسماعيلية.. قدرت قيمتها المالية بنحو 415 مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم 3 عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى جلب المواد المخدرة بالإشتراك مع أحد العناصر الإجرامية "متواجد خارج البلاد"، وإعادة تدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والاتجار بعقارى الكبتاجون – الترامادول بكميات كبيرة ومحاولة تهريبهم خارج البلاد، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية ومركزى شرطة فايد والقصاصين بالإسماعيلية وكراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديريتى أمن القليوبية والإسماعيلية تم استهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام – 6,550 مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" -750 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" - الأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة تدوير مخدر الحشيش).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (415 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.