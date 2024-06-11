إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية اليوم الثلاثاء باستمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية.

وفي هذا السياق تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط برئاسة الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس المركز بازالة وإيقاف وردم (٤) حالات البناء المخالف بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية بقرى وأحياء المدينة.

حيث تم إزالة ٣ حالات بناء على الأراضي الزراعية بقرية قلوصنا وإزالة وردم حالة بحى شرق المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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