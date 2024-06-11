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الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" في القاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى  الحصول على شهادات دراسية والترويج لنشاطه عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (شهادات "خالية البيانات" – كارنيهات – استمارات عضوية – إيصالات استلام نقدية – طالبات قيد "خالية البيانات" – شهادات خبرة – مطبوعات دعائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمى للنصب والإحتيال على المواطنين جهود أجهزة وزارة الداخلية