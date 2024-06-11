الأولى على الابتدائية الأزهرية ببني سويف: أمي لها الفضل الأكبر في تفوقي

"شعرت أن جهدي لم يضع، وأمي كان لها الفضل الأكبر في تفوقي"؛ هكذا علقت ندى أحمد محمد عويس خلف الله، الطالبة بمعهد قرية قمبش الحمراء الابتدائي الأزهري بمحافظة بني سويف، بمناسبة حصولها على المركز الأول بالشهادة الابتدائية على مستوى المحافظة.

وحصلت الطالبة ندى أحمد على درجة 892.75 درجة، بنسبة 99.19%، لتصل إلى المركز الأولى، وسط فرحة أقاربها وجيرانها من أهالي قرية قمبش الحمراء بمركز ببا بمحافظة بني سويف.

وفي حديثها مع "البوابة نيوز"، قالت "ندى": شعرت بسعادة غامرة عند سماعي خبر تفوقي بالشهادة الابتدائية الأزهرية على المحافظة، وأحسست أن جهدي طوال لم يضع.

وعن أسباب تفوقها، عدت "ندى" مجموعة من الأسباب منها: القرب من الله وتوفيقه لي، والاجتهاد في المذاكرة ، ومساعدة أسرتي لي وتقديم الدعم لي وخاصة أمي لها مني كل الشكر، إلى جانب توزيع الوقت، كنت أضع وقتا محددا للمذاكرة، ووقتا لممارسة هواياتي، ووقتا للأنشطة الأخرى التي أريد القيام بها.

وعن الدور الأبرز في تفوقها، قالت "ندى": أمي لها الدور الأكبر في مساعدتي، في المذاكرة وكانت تساعدني أيضا في الإلمام بالمنهج ليلة الامتحان، وبدونها لم أكن أستطيع التفوق والحصول على هذه المكانة والمرتبة الأولى.

وعن المواد المفضلة لها قالت الطالبة أنها تفضل مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية. موضحة أنه لا يوجد شيء صعب مع المذاكرة والاجتهاد ولكن في البداية كنت أشعر بأن بعض المواد بها دروس صعبة لأن المنهج كان جديدا.

لفتت الطالبة المتفوقة إلى أنها تحب القراءة وأنها شاركت العام الماضي في مسابقتي المشروع الوطني للقراءة، وتحدي القراءة العربي.

وعن حلمها، اختتمت "ندى" حديثها بأنها تحلم بالمحافظة على هذا المستوى من التفوق، وأن تكون من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، من أجل دخول الجامعة والكلية التي أريدها.

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