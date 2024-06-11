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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث إقامة المجمع الديني الخدمي بنبق في شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يبحث اقامة المجمع الديني الخدمي بنبق بشرم ا
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بحث اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء،  أنسب السبل لاستمرار أعمال التطوير بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء مهندس بدر حسني، مدير مديرية الإسكان بالمحافظة، والمستشارين، مع مجموعة مستثمرين من الخارج مصريين الأصل وكنديي الجنسية.

يأتي ذلك بهدف إقامة مجمع خدمات مول وحديقة ومستشفى ومدرسة بجوار المسجد والكنيسة بمنطقة المجمع الديني الخدمي بنبق بشرم الشيخ، بهدف إشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تقديم الرسومات والبدء في المشروع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

أجازه عيد الاضحى المبارك الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ عيد الاضحى المبارك مديرية الإسكان