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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران فى حادث انقلاب تروسيكل بإحدى الطرق الفرعية بمركز المنيا، وتحرر محضر بالحادث، وجارٍ التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا  بانقلاب تروسيكل بإحدى الطرق الفرعية المؤدية إلى عزبة الهيما التابعة إداريا لمركز المنيا وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

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