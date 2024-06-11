السيسي يبحث مع رئيسي وزراء سلوفينيا وإسبانيا جهود وقف إطلاق النار بغزة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالبحر الميت، مع "روبرت جولوب" رئيس وزراء سلوفينيا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وبما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما شهد اللقاء تباحثاً حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث ثمن الرئيس موقف سلوفينيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً ضرورة أن تحذو الدول الأخرى ذات الحذو، ومشدداً على أهمية مواصلة الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين، بما يسمح بتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.

كما تم خلال اللقاء استعراض الجهود المصرية المكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة دون معوقات.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة المنعقد بالأردن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد الإشادة بالعلاقات المتميزة بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والفنية، وتأكيد حرص الجانبين على تطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بالمواقف الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وخاصة قرار إسبانيا التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أهمية هذا النهج في تعزيز الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. كما شهد اللقاء التباحث حول سبل تكثيف نفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، حيث أشاد رئيس الوزراء الإسباني في هذا الصدد بالجهود المصرية المستمرة على كافة الأصعدة السياسية والإنسانية ودور مصر المقدر في جهود الوساطة بين جميع الأطراف للتوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين.