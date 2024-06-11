ثقافة المنيا تقيم ندوة حول التكنولوجيا والمستقبل ومخاطر الإنترنت

أقام فرع ثقافة المنيا بالتنسيق مع قصر ثقافة ابوقرقاص ندوة اليوم الثلاثاء عن المستقبل ومخاطر الإنترنت بحضور إحسان كامل مدير قصر الثقافة وأمل طه محاضر ومدرب بنادى التكنولوجيا وجابر الزهيري شاعر وكاتب.

وأقيمت الندوة بمدرسة أديب وهبه ابوقرقاص البلد وتحت إشراف المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة ابو قرقاص.

تحدثت أمل طه عن التكنولوجيا والمستقبل ومخاطر الإنترنت وكيفية استخدام التكنولوجيا استخداما صحيحاً وعدم الانصياع وراء مساوئ الإنترنت.

وأكد أمل طه على ضرورة تفهم التكنولوجيا الاهتمام الصحيح وأن نستخدمها استخداما هدافا لتكون سببا فى ارتقاء المجتمع لا من أجل تدمير الفكر والمبادئ.

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