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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد أزمته الأخيرة.. عمرو دياب يستعد لإحياء حفلين في بيروت ودبي

الفنان عمرو دياب
الفنان عمرو دياب
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يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 15 يونيو الجاري، وقد بدأت الجهة المنظمة في بناء المسرح الكبير والانتهاء من التجهيزات النهائية، حيث يعد هذا الحفل الأضخم في لبنان لهذا الصيف.

عمرو دياب، الذي أحيى حفلًا ناجحًا العام الماضي في بيروت بعد غياب طويل، يعود ليقدم لجمهوره حفلاً استثنائيًا، وكان حفل العام الماضي قد شهد حضوراً جماهيرياً غير مسبوق.

أعلنت الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب في بيروت عن نفاذ جميع التذاكر بعد طرحها بساعة واحدة فقط، مما يعكس حجم الإقبال والشغف لدى الجمهور.

وبعد حفله في بيروت، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل آخر في دبي يوم 18 يونيو الجاري، الذي سيقام في أكبر ساحات الحفلات في دبي، وشهدت أعلى حضور جماهيري في آخر حفلات "الهضبة" هناك.

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