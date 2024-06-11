النجوم يطالب اتحاد الكرة بإلزام بيراميدز بدفع مستحقاته المالية

تقدم نادي النجوم اليوم “الثلاثاء” بمذكرة رسمية الى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي بيراميدز، وذلك لعدم التزامه بتنفيذ القرار الصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم رقم (2569) بتاريخ 22 يونيو 2023 ، بشأن المبالغ المستحقة لنادي النجوم.

وطالب نادي النجوم بتطبيق اللوائح والنصوص الخاصة بعدم منح الترخيص اللازم للمشاركة في البطولات الإفريقية لنادي بيراميدز والتي تمنع نادي مدين لأندية أخرى من الحصول على الترخيص ما لم يسدد المديونية المقررة (لائحة التراخيص بالكاف).

وطالب نادي النجوم من الاتحاد المصري لكرة القدم سرعة إلزام نادي بيراميدز بالسداد خلال 5 أيام، أو تطبيق ما جاء بشروط الترخيص الخاص بالمشاركات الإفريقية.

ويؤكد نادي النجوم بأنه في حال تطبيق اللوائح بعدم منح الترخيص لنادي بيراميدز هو أمر لائحي يترتب عليه إعادة ترتيب الأندية صاحبة الحق بالمشاركة في البطولات الأفريقي