رئيس مدينة ملوي يناقش مشكلة انقطاع المياه بدير أبو حنس

عقد تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس هندسة كهرباء المركز ومهندس الري؛ وذلك للوقوف على أسباب شكوى المواطنين بتكرار انقطاع المياة بقرية دير أبو حنس بمجلس قروى دير البرشا بمركز ملوي.

وخلال الاجتماع استمع رئيس المدينة عن الأسباب التى تؤدى إلى انقطاع المياه، منها انخفاض الجهد (الكهرباء) بمحطة دير أبوحنس المغذية لدير البرشا؛ مما يتسبب فى انقطاع المياه.

وخلال الاجتماع قام رئيس المركز بالتواصل تليفونيًا مع نائب شركة كهرباء مصر الوسطى، وتم عرض اسباب المشكلة، وافاد بأنه سيتم رفع جهد المحولات لمحطة 132 ملوى وانهاء المشكلة.

وخلال الاجتماع أفادت رئيس شركة مياه الشرب بأنه سيتم توجيه خطاب للهيئة القومية لمياه الشرب بسرعة تشغيل محطة دير البرشا الجديدة ودخولها الخدمة التى أنشئت ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعد العرض على محافظ المنيا.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة التواصل مع المواطنين وفحص كافة الشكاوى والعمل على حلها مع إيجاد حلول بديلة فى إطار القانون.

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