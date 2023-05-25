حملات تفتيشية للرقابة الإدارية على المنشآت الحكومية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد بكافة صوره وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة... مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية و الأجهزة التنفيذية للمحافظة من خلال الحملات التفتيشية للإرتقاء بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وضبط الأسواق للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية وذلك تفعيلا لدور الأجهزة الرقابية للتصدي لكافة أشكال الفساد.

قام المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجان من قطاعات ( التموين - الصحة - الضرائب العامة - الطرق والنقل - الطب البيطري - الخدمات والمرافق - المحليات - الزراعة ) للمرور والوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين.

هذا وقد قام رجال الرقابة الإدارية و بالإشتراك مع اللجان المُشكله من القطاعات المختلفة بشن حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمدينة القرين لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقد أسفرت جهود الحملة عن رصد الآتي :

وفي قطاع التموين:

ضبط مخالفات لعدد ٢ محطة وقود تنوعت ما بين (زيادة أسعار بيع السولار عن السعر المحدد - عدم الإعلان عن أسعار زيوت المحركات)، كما تم ضبط عدد ٩ مخالفات لعدد من مخابز المدينة تنوعت ما بين (نقص وزن - خبز غير مطابق للمواصفات)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

أشار السكرتير العام للمحافظة إلى أن جهود الحملة خلال مرورها على المنشآت الصحية بالمدينة أسفرت عن كشف الآتي:

• عدم تواجد ٣١ من العاملين بمستشفى القرين المركزي وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• عدم تواجد ٢١ من العاملين بالإدارة الصحية بمدينة القرين وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• عدم تواجد ١ من العاملين بمركز طب الأسرة بمدينة القرين وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد ترك العمل.

• ضبط ٢ مخالفة لبعض المنشآت الطبية الخاصة ( معامل تحاليل - عيادات طبية ) بمعرفة لجنة العلاج الحر وكذلك ضبط ٢ صيدلية مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية ( فرع الشرقية).

• وجود بعض أدوية كورونا منتهية الصلاحية بمستشفى القرين المركزي وإعطاء مد لتاريخ الصلاحية من قبل الشركة المنتجة، كذلك عدم الإلتزام بشروط مكافحة العدوي لعدد ١ مضيفة بمطبخ المستشفى فضلا عن عدم نظافته بصورة جيدة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

• وجود عدد ٣ أجهزة معطلة بمستشفى القرين المركزي (٢ جهاز مونتيور - ١ حضانة ) ، وتم مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة.

• عدم وجود الكرسي الخاص بعيادة الأسنان كذلك عدم وجود أدوية الطواريء بصيدلية مركز طب الأسرة بمدينة القرين.

• عدم وجود جهاز تعقيم كذلك عدم وجود أدوية الطواريء بمركز رعاية صحة الطفل بمدينة القرين.

• تعطل عدد ٢ جهاز الأوتوكلاف كذلك عدم وجود أدوية الطواريء بالوحدة الصحية بقرية الطويلة التابعة لمدينة القرين.

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى أنه بمتابعة سير انتظام العمل بمنطقة ضرائب مدينة القرين تم ضبط مركز مخالف لتقديم الخدمات التعليمية يقوم صاحبه بمزاولة النشاط دون فتح ملف ضريبي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله بتنفيذ الغلق الفوري للمركز وتشميع أبوابه بالشمع الأحمر.

وفي قطاع الطب البيطري والمرور على الأسواق أسفرت جهود الحملة عن الآتي:

• ضبط ٩ مخالفات بمعرفة اللجنة المُشكله من مديرية الطب البيطري بالشرقية تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار - أغذية مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية - أدوية بيطرية محظور تداولها).

• ضبط ١٣ مخالفة تنوعت ما بين ( عدم نظافة - عدم وجود شهادات صحيه) بمعرفة اللجنة المشكلة من شؤون البيئة بالمحافظة وهيئة سلامة الغذاء بالشرقية وذلك أثناء مرور الحملة على بعض( المحلات التجارية - محلات بيع الأغذية - مصانع الأغذية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

• التحفظ علي عدد ٧ أصناف بمعرض أدوية بيطرية ( منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بوزارة الصحة ) باسم المواطن ( ع. ف) بناحية حي القلعة التابعة لمدينة القرين وفي قطاع الزراعة أسفرت جهود الحملة أثناء مرورها على بعض الجمعيات الزراعية بمدينة القرين عن كشف الآتي :

• عدم تواجد أي من العاملين بمكتب زراعة القرين - الجمعية الزراعية بناحية المزينين - الجمعية الزراعية بناحية الجنايده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي قطاع الخدمات والمرافق أسفرت جهود الحملة عن الآتي:

• تم سحب ٤ عينات من ( محطه القرين المرشحه النقالي بالجبل - وحده الغسيل الكلوي بمستشفى القرين المركزي - المدرسة الثانوية التجارية - محطه القرين المرشحه) وإرسالها إلى المعمل المشترك بمدينة الزقازيق لتحليلها.

• كما تبين بعض السلبيات والتي تؤثر على محطة القرين المرشحة النقالي بالجبل ( عدم وجود شهادات صحيه للعاملين بالمحطه- وجود ماسوره الرؤية على بعد 20 متر أسفل التيار - عدم استيفاء حرم المأخذ للإشتراطات الصحية).

وفي قطاع التعليم أسفرت جهود الحملة عن كشف الآتي:

• عدم تواجد ١٢ من العاملين بمقر الإدارة التعليمية بمدينة القرين وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

هذا وقد أسفرت جهود الحملة في قطاع المحليات عن رصد الآتي:

• عدم تواجد ٢٤ من العاملين بديوان عام رئاسة مدينة القرين وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• ضبط ٥ مخالفات ترخيص بناء برئاسة مدينة القنايات تنوعت ما بين (مخالفة الرسومات الهندسية - عدم وجود أصل إقرار الإشراف بملف الترخيص - عدم وجود عقد مقاولة - عدم إستيفاء بيانات النماذج - عدم وجود مكافحة النمل الأبيض - عدم إخطار بدأ تنفيذ ) صادرة باسم المواطن (ا.ح) والمواطنة ( ١.م ) والمواطن ( ا.ح) والمواطن (م.ك ) والمواطن ( ح.ا).

• وجود عدد ٣ معدات ميكانيكية معطلة برئاسة مدينة القرين .

• وجود إشغالات بشارع القلعة بالمدينة فضلا عن سوء حالته (غير مستوي)، وذلك بعد إنتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي ولم يرد الشيء لاصله.