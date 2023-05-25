إعلان نتائج الفائزين بجائزة خليفة التربوية لعام 2023

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، الفائزين بالجائزة في دورتها الـ16 لعام 2023 وعددهم 41 فائزاً على مستوى الوطن العربي والعالم.

وكشفت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أن حفل تكريم الفائزين يقام 6 يونيو المقبل بأبوظبي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ومنسقة جائزة خليفة التربوية في مصر، أن ثلاثة من الأساتذة الجامعيين من مصر فازوا بالجائزة في المجال الجامعي، لافتة إلى أن الجائزة تضم 10 مجالات موزعين على 17 فئة تغطي مختلف أوجه العملية التعليمية بشقيها الجامعي وما قبل الجامعي على المستويات المحلية والعربية والدولية، ومن بينها مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والذي يطرح للتنافس على المستوى الدولي في فئتي: البحوث والدراسات والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.

وأكدت دكتورة رحاب محمود، أن جائزة خليفة التربوية تعد رافداً حيوياً لدعم التميز في التعليم والبحث العلمي بما يجعلها منصة رائدة لترسيخ التميز على الصعيد التربوي والأكاديمي.

وأشارت "أمل العفيفي" الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، إلي الإقبال الكبير من جانب مختلف عناصر العملية سواء علي مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة أو علي المستوى العربي للمشاركة في المجالات المطروحة في للجائزة لدورتها السادسة عشرة، بجانب تميز هذه المشاركات سواء تلك التي تلقتها الجائزة أو المشاركات التي فازت، مؤكدة أن الجميع شارك في ترجمة رسالة وأهداف جائزة خليفة التربوية كمنصة تربوية رائدة لنشر التميز وتحفيز العاملين في الميدان التربوي على إطلاق المشاريع والمبادرات التي تنهض بالعملية التعليمية.

وأشادت "العفيفي" بجهود مختلف فرق العمل في الجائزة، من منسقين وتحكيم وتقييم وكذلك الشركاء الاستراتيجيين.