وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد تدريب المرشحين لامتحانات الثانوية العامة.. صور

شهد محمد حامد عقل، اليوم الخميس، بمدرسة الثانوية الصناعية بطور سيناء تدريب المرشحين لرؤساء لجان النظام والمراقبة والمراقبين الأوائل، لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي "2022- 2023".

بحضور محمد الشافعي الأعصر وكيل مرحلة بكنترول الثانوية العامة بالإسماعيلية، ومختار فتحي الناغية وكيل مرحلة بكنترول الثايوية العامة بالإسماعيلية، ووائل فوزي مغربي رئيس قسم بكنترول الثانوية العامة بالإسماعيلية ومن ديوان مديرية جنوب سيناء ، أحمد عبد العظيم مدير شؤون الطلاب بالمديرية، ومحمد الحنفي رئيس قسم شؤون الطلاب بالمديرية و المرشحين لرؤساء لجان ومراقيين أوائل على مستوى المديرية من الديوان وإدارات طور سيناء وأبوزنيمة و أبورديس ودهب ورأس سدر و سانت كاترين وشرم الشيخ ونويبع.

وفي مستهل كلمته رحب وكيل الوزارة بالضيوف المحافظة، والمرشحين، مؤكدا حرص وزير التربية والتعليم على نجاح منظومة العمل خلال امتحانات الثانوية العامة، وهو ما أكده خلال اجتماع السادة مديري المديريات التعليمية الأخير، مشيرا إلى بعض التعديلات المستحدثة الطارئة التي تحتاج للإحاطة بها، وأعطى كالتعديلات على نظام الباركود بأعلى وأسفل صفحة البابل شيت.

وأكد وكيل الوزارة أهمية التنسيق التام بين رئيس اللجنة وفريق الكنترول والمراقبين والملاحظين لنجاح أدوارهم باللجنة، وإيصال تلك النقاط إليهم ليكون الجو العام للامتحان هادئا وسالما وناجحا، مؤكدا أهمية تأمين اللجنة داخليا والتأكد من تطبيق التعليمات على كافة الأعضاء بما فيهم عامل المدرسة، مضيفا ضرورة التأكد من عدم حيازة أحد من الطلاب وأعضاء اللجنة من وجود الهاتف المحمول باللجنة لضمان سلامة سير الامتحان مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة هم سفراء لمحافظاتهم، ومسؤولين عن أمانة هذه الرسالة، وكذلك مسؤولون عنها أمام خالقهم، مضيفا أن رئيس اللجنة لابد أن يكون قدوة للملاحظين والطلاب في الالتزام بضوابط وقواعد الامتحان .

وفي ختام الكلمة أكد وكيل الوزارة حرصه على حضور اليوم التدريب إلا أنه يرتبط بحضور المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، متمنيا لهم التوفيق، ويوما تدريبيا ناجحا.

ثم تناول الأعضاء أهم النقاط المتعلقة بورقة " البابل شيت " والإجراءات المتبعة لمنع وقوع المشكلات وطرق حلها بما يكفل نزاهة وشفافية ونجاح الامتحان، كما أجرت اللجنة نقاشا مع السادة المرشحين عن أبرز استفساراتهم والتجارب المتبعة للحل .

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