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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

المقرر السابق للقومي للسكان: المجلس يعاني من عدم الاستقرار

المقرر السابق للمجلس
المقرر السابق للمجلس القومي للسكان
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تحدث عاطف الشيتاني المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، عن مشكلة القضية السكانية، والأسباب التي أدت لزيادتها، رغم الاتفاق على حلها منذ 40 عاما، مشيرا إلي أن لدينا مشكلة في تنفيذ استراتيجيات المتفق عليها منذ سنوات، وعدم استقرار المجلس القومي للسكان.

وأضاف المقرر السابق خلال جلسة مناقشة القضية السكانية، أن هناك مشاكل في التخطيط والتنفيذ، لافتا إلى أن لدينا خطط ولكن لم تنفذ حتى الآن بشكل صحيح، بسبب عدم الاستمرارية، وغياب المسوح الأخرى بخلاف المسح الصحي.

وأشار إلى أنه لابد من التعامل مع المشكلة بجدية، ويكون هناك حزمة من الخدمات القوية، مع وضع استراتيجية لوسائل منع الحمل، لافتا الي ان هناك رغبة في إنجاب الطفل الثالث، رغم أن الدولة تشجع على إنجاب طفلين حتي تصبح نسبة المواليد متساوية مع الوفيات.

وأكد الشيتاني أن الدولة بدأت تتخذ خطوات لحل هذه المشكلة من خلال مبادرة حياة كريمة وبرامج التنمية وتكافل وكرامة.

عاطف الشيتاني القضية السكانية