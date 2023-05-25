ads
الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني.. انطلاق فعاليات جلسات المحور المجتمعي

جلسات المحور المجتعمي
جلسات المحور المجتعمي - تصوير عبدالله محمود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت منذ قليل، فعاليات جلسة لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني.

وتناقش اللجنة ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".

وقالت الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن الجلسة من أجل الاشتباك مع تشخيص الزيادة السكانية وتحسن الخصائص السكانية.

وأضافت: نتمنى مشاركة وقراءة في الاستراتيجية الوطنية السكانية وطرح ملفات الصحة الإنجابية والسكينة.

ونوهت: نبحث كذلك الأسباب الاقتصادية المؤثرة في الزيادة السكانية، وقراءة الهرم السكانية وإمكانية التنمية الشاملة وما يتعلق بالنشء الجديد.

فيما استعرض الدكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، ضوابط الحوار ومشاركة الحضور والالتزام بالوقت واحترام المؤسسات وعدم الخروج عن موضوعات النقاش وعدم الإخلال بنظام الجلسات

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.

القضية السكانية المحور المجتمعي للحوار الوطني الاستراتيجية الوطنية السكانية ملفات الصحة الانجابية