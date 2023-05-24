سفير الاتحاد الأوروبي: سنتوسط في حل أزمة سد النهضة إذا طلب منا

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه إذا طلب من الاتحاد من جانب الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، التوسط في أزمة سد النهضة واقتراح الحلول فسنتوسط.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، «إذا طلب منا سوف نرسل مندوبينا إلى إفريقيا لحل هذه الأزمة، وحتى هذه اللحظة نحن فقط مراقبون لها، ولكننا مستعدين لتقديم كل الدعم للتوسط».

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، «قدمنا الكثير من المساعدات الفنية والتقنية، وعرضنا الكثير من الدعم من هذا القبيل، وكيف يمكن أن نضع بعض الحلول المتعلقة بالمناخ والمياه».

كما لفت سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، الى انهم يحاولون وضع حلول للأزمة السودانية وإيقاف الصراع السوداني، وهناك اهتمام بحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان، وأطلقنا جسرا جويا لتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير كل المساعدات.

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، «ممتنون كذلك لاستقبال الأسر السودانية واستقبال أطقم عملنا ووفودنا القادمة من السودان إلى مصر، لذلك فنتعاون بكثرة في الكثير من القطاعات للتأكيد على وضع حد لهذا الصراع».