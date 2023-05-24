ارتياح بين طلاب الإعدادية لسهولة امتحانات الدراسات بالقليوبية

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الإعدادية بالقليوبية بعد أداء امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم، في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، حيث أكدوا أنه جيد باستثناء بعض النقاط بالتاريخ لتميز الطالب المتفوق.

فيما تداولت صفحات الغش الإلكترونية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية التي يؤديها طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية داخل اللجان الآن، في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

وأكد مصدر مسئول بتعليم القليوبية أن التداول جرى بعد بدء الامتحانات ولا يعد تسريب وسيتم تشكيل لجنة من المديرية للتحقيق في الواقعة.

فيما بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية في أداء امتحان الدراسات الاجتماعية في اخر يوم لامتحاناتهم وسط أجواء من الهدوء والانضباط.

ووجهت سماح إبراهيم، مدير تعليم القليوبية، بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج وإعمال الشفافية والحيادية فى العرض لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.