الشوط الأول.. فاركو يتعادل سلبيًا مع سموحة بدون أهداف

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو بقيادة طارق العشري مع نظيره سموحة، سلبيًا بدون أهداف خلال الشوط الأول، في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٩ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري – أحمد عوض – أحمد البحراوي.

خط الوسط: كينجسلي سوكاري – محمود حمادة – أحمد فؤاد.

خط الهجوم: رزقي حمرون – عمرو جمال - شكري نجيب.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى، أحمد جمال.

خط الوسط: محمود حليمو، مالك بعيو، حسين فيصل، مصطفى سعد ميسى، محمد سعيد.

خط الهجوم: صديق أوجولا.



ويحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة.