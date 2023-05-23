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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

84.3 % نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظ بورسعيد يعتمد
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية
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اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 84.3%.

84.3% نسبة نجاح الشهادة الإعدادية في بورسعيد

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 13827 طالبا وطالبة موزعون على 69 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية  بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

حضر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات مديرية التربية والتعليم في بورسعيد.

محافظ بورسعيد الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الإعدادية