أرسنال يعلن رسميًا ربط ساكا بعقد طويل الأمد

جدَّد نادي أرسنال الإنجليزى، اليوم الثلاثاء، عقد الإنجليزي بوكايو ساكا نجم الفريق لفترة طويلة، وينتهى عقد اللاعب مع الموسم المقبل.

وينتهى عقد ساكا مع نادى أرسنال حتى نهاية موسم 2024، وربط المدفعجية اللاعب الإنجليزي بعقد طويل الأمد حتى صيف 2027.

وانضم ساكا إلى الجانرز بعمر 8 سنوات وتدرج في صفوف الأكاديمية حتى وصل للفريق الأول في 2017، وشارك في 178 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 37 هدفا، وصنع 40 آخرين خلال مسيرته مع النادي.

وقال ساكا في بيان عبر موقع أرسنال: أنا سعيد حقا، كان هناك الكثير من الحديث وقد مضى بعض الوقت، لكني هنا الآن، أعتقد أن هذا هو النادي المناسب، المكان المناسب لاتخاذ الخطوة التالية، إنه ناد جميل، انظر أين نحن.