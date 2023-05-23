ستولتنبرج: تدريب الطيارين الأوكرانيين لا يجعل "ناتو" طرفا في الصراع

صرح سكرتير عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات F-16 المقاتلة لا يجعل من الحلف طرفا في الصراع.

وأشار ستولتنبرج في تصريحات للصحافيين إلى أن "لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس"، لافتًا إلى "أننا نساعدها على التمسك بهذا الحق". وشدد على أن "هذا لا يجعل حلف شمال الأطلسي وحلفاءه طرفًا في الصراع".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن تخلى عن تردده في إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا بعد ضغوط استمرت أشهرًا عدة من قبل كييف وحكومات حليفة.

وأعلن بايدن، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدعم جهود تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرة المقاتلة الأميركية.

وعلى الرغم من أن التدريبات ستُجرى في أوروبا، يتطلب الأمر موافقة الولايات المتحدة لأن المقاتلة أميركية الصنع.

تجدر الإشارة إلى أنه لم تتعهد أي دولة رسميًا حتى الآن، بتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16".