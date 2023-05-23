جامعة الفيوم.. ندوة عن المبادرات الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الندوة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول المبادرات الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ومعايير وآليات تقييم المشروعات وكيفية استخدام منصة التقديم للمشروعات، بحضور الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة والدكتور رجب جمعة مدير إدارة بجهاز حماية البيئة وأحمد عرابي مدير إدارة بالتضامن الاجتماعي وعدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلين عن الجمعيات الأهلية وذلك اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي أن جامعة الفيوم تسعي لتصدير المعرفة للمجتمع الخارجي وتعمل على حل مشكلاته بطرق علمية سليمة، ووجه الباحثين بضرورة الإهتمام بالبحوث التطبيقية وربطها بالواقع ومناقشة القضايا الراهنة وعلي رأسها قضية التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الجامعة تسعي للتعاون مع الجهات المعنية بالمشروعات الخضراء بوصفها أحد التوجهات التي تهتم بها الدولة المصرية.

من جانبه، قال ا.د سمير سيف اليزل أن الهدف من المشروعات الخضراء العمل علي تقليل الانبعاثات الحرارية والمخاطر المحيطة بالبيئة في ظل التغيرات المناخية الراهنة.

ودعي لضرورة البحث عن الأفكار الإبداعية ووجه بضرورة استخدام مواد صديقه للبيئه واستخدام طرق حديثة للري للحفاظ على المياة ، وأشار إلى أهمية مشاركة أساتذة الجامعة بهذه المبادرات وتشكيل فرق بحثية.

وقدم الدكتور رجب جمعة عرضا حول المشروعات الخضراء وانواعها والفئات المتنوعة لهذه المشروعات وشروط وآليات التقديم للمشاركة بتلك المبادرات.

وأوضح أن المشروعات المطروحه بالمبادرة تتركز حول الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والمياة والمباني الخضراء والسياحة المستدامة والنقل المستدام وإدارة المخلفات والتنوع البيولوجي والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن معايير تقييم المشروعات تتمثل في إلا يكون للمشروع آثار سلبية علي البيئة واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيها ، وأن يكون لها جدوي اقتصادية وتكون قابلة للتوسع والاستدامة والتمكين وتكافؤ الفرص .

وحول إمكانية التسجيل بالمبادرات أوضح أنه يمكن التسجيل من خلال منصة المبادرة الوطنية للمبادرات الخضراء وكتابة البيانات اللازمة بالإضافة لمقترح مختصر حول فكرة المشروع.

وفي نهاية الندوة استمع سيادته لتساؤولات السادة الحاضرين وقام بالرد عليها.

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