روسيا تؤكد دحر المسلحين من بيلغورود وتكشف خسائرهم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها تمكنت من القضاء على "الفصائل القومية المتطرفة الأوكرانية"، التي توغلت في مقاطعة بيلغورود أمس، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأكدت الوزارة أيضا أنه تم القضاء على أكثر من 70 مسلحا، منهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه "بعد تعرضه للهزيمة في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، تحول نظام كييف إلى تنفيذ أعمال إرهابية ضد السكان المدنيين"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وتابعت: "في 22 مايو، بعد قصف مدفعي مكثف لنقطة تفتيش كوزينكا الحدودية الدولية، وعدد من المواقع المدنية الأخرى في منطقة غرايفورونسكي بمقاطعة بيلغورود، توغلت وحدة من فصيل قومي أوكراني في أراضي روسيا".

وأشارت الوزارة إلى أنه "في سياق عملية مكافحة الإرهاب، تم صد الفصائل القومية وإلحاق هزيمة بها من خلال ضربات جوية ونيران مدفعية وأعمال نشطة لوحدات حماية الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الغربية".

وأوضحت أنه تم طرد "فلول القوميين إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمر إطلاق النار عليهم حتى القضاء عليهم بشكل كامل".

وأوضح تقرير الدفاع الروسية أنه تمت تصفية أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا وتدمير 4 مركبات قتالية مدرعة و5 شاحنات صغيرة.