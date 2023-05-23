مكافحة التهرب الجمركى تضبط سجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقه الشرقية إلتزام برئاسة علاء السيد مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الإدارة المركزية الجمارك دمياط ومباحث الضرائب والرسوم من ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١.

فبناء على مذكرة سرية مفادها قيام أحد المحال فى مدينة المنصورة بالاتجار وبيع السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وتم تشكيل لجنة جمركية من السعيد الديداموني مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد السعيد عوض مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي ومحمد الحلو مدير إدارة الاستخبارات ونورا عادل عبد الهادي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ، توجهت للمكان المحدد محل الواقعة وتم ضبط عدد ٢٤٠ خرطوشة سجائر ماركات متعددة أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة للمادة ٨ من قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٩٦ ألف و ٢١٠ جنية.

وقرر علاء السيد مدير عام مكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية (إلتزام) اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط والتحفظ علي المضبوطات وإخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي وتم طلب التصالح وسداد المستحقات الجمركية بالكامل بالقسيمة رقم 434007/93.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصريه وأشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط الرقابة الجمركية وضبط كافة محاولات التهرب الجمركي.