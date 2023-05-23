لدعم أوكرانيا.. ألمانيا تدرس إنشاء تحالف دولي لتزويد كييف بمقاتلات إف- 16

تدرس ألمانيا إنشاء تحالف أوروبي لتزويد أوكرانيا بطائرات من طراز إف – 16 لتقديمها للجانب الأوكراني في حربه ضد التمدد الروسي في كييف وكامل المدن الأوكرانية الأخرى التي يسعى الدب الروسي للسيطرة عليها.

وكشف بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع في حكومة ألمانيا الاتحادية، عن أن بلاده تدرس إقامة هذا التحالف مع عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم الجيش الأوكراني ضد الجيش الروسي في الحرب التي أشعلتها موسكو في الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام الماضي.

وأكد بيستوريوس أن مساهمة ألمانيا في ذلك الدعم سيكون بسيط نظرًا لأن برلين لا تمتلك من الأساس هذه النوعية من المقاتلات العسكرية التي تنتجها الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه وزير الدفاع الألماني إلى أن الطيارين الأوكرانيين سبق أن تلقوا تدريبات عسكرية مكثفة في بولندا على قيادة تلك الطائرات وإجراء المناورات بها، وبالتالي فإنه من الضروري دعم الجيش الأوكراني بتلك النوعية التي تم تلقي التدريبات عليها، لافتًا إلى أنه من ناحية المساعدات المالية فإن أوروبا قدمت ما يزيد عن 10 مليار يورو في صورة دعم عسكري إلى أوكرانيا.