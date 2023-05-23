توريد 84 ألف طن قمح بمواقع التخزين في القليوبية  

عقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على انتظام سير عمليات توريد القمح على أكمل وجه بالمحافظة، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ وعيد عبدالله وكيل وزارة التموين ورجب غنيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية وأشرف محمد سالم مدير عام التعاون الزراعي بالقليوبية ومحمد فوزي مدير المكتب الفني. وأكد الهجان، خلال الاجتماع، أن توريد القمح حتى الآن بلغ 84588.805 طن قمح بمواقع التخزين بالقليوبية والتي تشمل الصوامع والشون والهناجر والبناكر، بنطاق المحافظة لموسم 2023.

ووجه المحافظ المسئولين بالزراعة والتموين بضرورة توفير كل التيسيرات والتسهيلات لجميع المزارعين وصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على الأكثر، فضلا عن تسهيل وسائل نقل القمح لهم إذا تطلب الأمر ذلك، لحثهم وتشجعيهم على توريد إنتاجهم من القمح أولا بأول، حيث يعد القمح محصولا استراتيجيا قوميا هاما لمصر ومواطنيها، وتبلغ السعة التخزينية لـ 11 موقعا بالقليوبية 179.840 ألف طن قمح.

وأكد مديرو التموين والزراعة أن اللجنة التي تتسلم محصول القمح بها عضو من سلامة هيئة الغذاء وعضو من الزراعة وعضو من التموين للتأكد من جودة الأقماح وسلامتها حرصا على المواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة تواجد المسئولين بالتموين بصفة مستمرة على مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والشون للتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين، فضلا عن الوقوف على مدى الالتزام لمتابعة الإجراءات والضوابط المتبعة لاستلام المحصول وفقا للقرارات الوزارية كونه محصولا استراتيجيا وأمن قومي هام، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين إن وجدت لتحقيق المستهدف وأكثر إن أمكن، مشددا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد، مقدما الشكر لجميع المسئولين على مجهوداتهم التي بذلوها حتى الآن لتوريد هذه الكميات من الأقماح متمنيا لجهودهم أن تكلل بمزيد من النجاح والتوفيق.