إراحة النجوم وظهور نجل حمزة الجمل في قائمة الإسماعيلي لمواجهة النجوم في كأس مصر

الثلاثاء 23/مايو/2023 - 12:24 م

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، قائمة الدراويش التي ستخوض مباراة النجوم، غدا الأربعاء، في بطولة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفنى للفريق إعطاء عدد من اللاعبين راحة بعد خوضهم 4 مباريات بمسابقة الدورى خلال 11 يوم بالإضافة لإصابة محمود الشبراوى بشد فى العضلة الأمامية خلال مباراة حرس الحدود الأخيرة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو، عبد الله جمال.

خط الدفاع: إياد العسقلاني، محمد نصر، عصام صبحي، كريم عرفات، حمدي النقاز، أحمد محسن.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد مخلوف، عمر الوحش، محمد بيومي، صالح جمعة، عمر الساعي، كريم الديب، مروان حمدي، محمد عبد السميع.

خط الهجوم: فراس شواط، أبو بكر حمزة الجمل.