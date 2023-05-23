ads
الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إراحة النجوم وظهور نجل حمزة الجمل في قائمة الإسماعيلي لمواجهة النجوم في كأس مصر

الإسماعيلي
الإسماعيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، قائمة الدراويش التي ستخوض مباراة النجوم، غدا الأربعاء، في بطولة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفنى للفريق إعطاء عدد من اللاعبين راحة بعد خوضهم 4 مباريات بمسابقة الدورى خلال 11 يوم بالإضافة لإصابة محمود الشبراوى بشد فى العضلة الأمامية خلال مباراة حرس الحدود الأخيرة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

 حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو، عبد الله جمال.

خط الدفاع: إياد العسقلاني، محمد نصر، عصام صبحي، كريم عرفات، حمدي النقاز، أحمد محسن.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد مخلوف، عمر الوحش، محمد بيومي، صالح جمعة، عمر الساعي، كريم الديب، مروان حمدي، محمد عبد السميع.

خط الهجوم: فراس شواط، أبو بكر حمزة الجمل.

حمزة الجمل الإسماعيلي كاس مصر النجوم