رصد عدد 3 ورش مخالفة للغلق في المواعيد المقررة بالدقي

واصل حي الدقي بمحافظة الجيزة، حملاته اليومية المفاجئة، لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام؛ لضبط الشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، حملة مكبرة لمراجعة ترخيص الأكشاك والمحلات والكافيهات ومتابعة انتظام الغلق للورش والمحلات في المواعيد المقرره،كماتم رصد عدد 3 ورش مخالفه للغلق في المواعيد،رفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على الطريق العام،واسفرت الحمله عن رفع عدد 266 إشغال وتحرير عدد 5 محاضر إشغال، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن .

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.



