بالفيديو.. أمين الفتوى: عقوق الوالدين قرين الشرك بالله



قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عقوق الوالدين سعتبر من الكبائر، ويعتبر بعد الشرك بالله مباشر، كما أخبرنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور"، لافتا إلى أن القرآن الكريم أيضا أخبرنا بقيمة بر الوالدين فى قوله تعالى: " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر".



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "العقوق قرين الشرك، فهما قرينان فى الكبائر وإيمان الإنسان، طيب التوبة من كده إيه نعتذر لهما ونستغفر الله، ونسترضى والدينا، طيب اتوفوا فمن زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة مرة غفر له، وذلك ما أبلغنا به سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم".



