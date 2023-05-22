في جولة ميدانية مفاجأة.. وكيل صحة دمياط يتابع تفعيل مبادرة الأولى بالرعاية

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط زيارة ميدانية مفاجئة لمركز طب الاسرة بكفر سعد لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين به.

وأطلع علي مؤشرات الأداء ومعدلات تردد المواطنين،وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية بالإضافة للمرور على المعمل، ومتابعة توافر مستلزمات العمل ومدى الإلتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى وتفقد عيادة تنظيم الأسرة للتأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، واستيفاء السجلات، مؤكدا على دور الرائدات الريفيات في التعريف بخدمات الصحة الإنجابية واستدعاء المنتفعات.

كما أكد علي أعمال التطعيمات الروتينيةووجود أرصدة كافية من الطعوم.

وشدد وكيل الوزارة علي حسن معاملة المترددين مع عمل الدعاية اللازمة لمواعيد العيادات المسائية، تزامناً مع تفعيل المبادرة الرئاسية "خدمات الرعاية الأولية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية"، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية في عام ٢٠٢٣.

وشدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحه بدمياط ،على تكثيف المرور على المنشات الطبية الخاصه من مراكز طبية ومستشفيات وعيادات و التاكد من الإلتزام بالاشتراطات الصحية و اتباع اجراءات مكافحه العدوي بها

وتم المرور على عدد ٥٨٣ منشأة طبية وإصدار عدد ١٣٨ ترخيص مكانى طبقا لقانون ٥١ و١٥٣ لعام ٢٠٠٤ وتم اصدار عدد ١٤٩ خطاب للدفاع المدنى لضمان تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتم قبول عدد ١٤٦ ملف للترخيص والرد على عدد ١٢ شكوى مقدمة من المواطنين وتم تجديد عدد ٢٦٩ عقد نفايات للتخلص الآمن من النفايات الخطرة كما تم إصدار عدد ٦١ قرار غلق للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص والتسجيل .

كما تم إدخال عدد ١٢١١ جديدة لقاعدة البيانات المستحدثة بإدارة العلاج الحر هذا و قد تم ذلك ضمن خطة ادارة العلاج الحر للرقابة على كافة المنشآت الطبية داخل محافظة دمياط وذلك حرصا على سلامة و صحة المرضى .

