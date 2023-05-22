إدارة المشروعات بالأقصر تنفذ تدريبا لصغار المزارعين عن كيفية إنتاج الكمبوست.. صور

نفذت وحدة إدارة المشروعات بالأقصر PMU LUXOR، بقيادة المهندس عماد عبد الله مدير الوحدة، اليوم الاثنين، تدريباً عن كيفية عمل وإنتاج الكمبوست لصغار المزارعين، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية والنباتية وإعادة تدويرها.

وقال المهندس محمود عبد الرازق المسئول الزراعي بمشروع تعزيز المرونة المناخية بالأقصر، لـ"البوابة نيوز" أن التدريب تناول شرح مكونات الكمبوست وأهميته من قبل استشاري المشروع، كما تم شرح سبب التسمية حيث سمي كمبوست لأنه ناتج عن عملية تخمر هوائي (Composting) للمخلفات العضوية النباتية والحيوانية.

وأضاف عبد الرازق، أنه تم خلال الندوة التأكيد على أن سماد الكمبوست (Compost fertilizer) ينصح باستخدامه كسماد عضوي طبيعي آمن على صحة الأفراد والبيئة، كما ينصح به لفوائده ومميزاته، التي تجعله من أفضل أنواع الأسمدة العضوية، ولسهولة تصنيعه واستخدامه في تحسين خواص التربة.

وتابع، أنه تم أيضاً عقد ندوة تعريفية عن محصول فول الصويا، وذلك ضمن التعاون المشترك مع جمعية التنمية والنهوض بالمرأة الريفية بقرية الحلة بمدينة إسنا، وذلك بحضور الدكتور جمال عبدالعزيز استشاري محصول فول الصويا، وتناول اللقاء شرح المعاملات الزراعية لمحصول فول الصويا، وطرق الزراعة والري والتسميد، كما تم عرض الجدوى الاقتصادية من المحصول العائد على المزارعين بالقرية.

وتعد وحدة إدارة المشروعات التابعة لمشروع تعزيز المرونة المناخية والأمن الغذائي من خلال رفع مستوى المعيشة والابتكار الريفي، هي إحدى الجهات التابعة للجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة والتي تقوم بتنفيذ أنشطة أكثر من مشروع تحت سقف واحد، وإدارة واحدة وبالتعامل مع أكثر من جهة تمويلية.

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