السجن 5 سنوات لعاطل للتنقيب عن الآثار بالبدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، عاطل لإدانته بالتنقيب عن الآثار في منطقة البدرشين، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 500 ألف جنيه، وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «عاطل» في غضون العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، بالتنقيب عن الآثار أسفل العقار محل سكنه لاستخراج قطع أثرية وبيعها للحصول على مبالغ مالية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة البدرشين، يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته، وأن المتهم يحاول الحصول على قطع أثرية من أسفل منزله بعد إيهام أحد الأشخاص له بوجود آثار أسفل العقار محل سكنه.

تم تحرير المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.