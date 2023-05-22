رفض واستنكار عربي ودولي من اقتحام مسئول إسرائيلي للمسجد الأقصى

غضب واسع في جميع الأوساط الدولية والعربية عقب اقتحام مسئول إسرائيلي للمسجد الأقصي في تحدي سافر للأمة الاسلامية، وما بين إدانة واستنكار من الدول العربية.

وأدانت العديد من الدول والهيئات والشخصيات العربية والإسلامية، اقتحام بن غفير للأقصى، واعتبرته استفزازا لمشاعر المسلمين، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، محذرة من محاولات دولة الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

من جانبها اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، اقتحام ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال، ايتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، "استفزازيا ومثيراً للقلق وينذر بالخطر".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "يجب عدم استخدام هذا المكان المقدس لأغراض سياسية، واحترام قدسيته"، معتبرة تصريحات بن غفير التي أطلقها خلال اقتحامه للأقصى بأنها "تحمل لهجة تحريضية".

وأبدت الخارجية الأمريكية "انزعاجها" من الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى "بؤرة حومش" المخلاة شمال الضفة الغربية وفقا لقانون فك الارتباط.

وقالت: "نحن منزعجون جدا من هذا القرار الذي لا يتماشى مع التزامات الحكومة الإسرائيلية تجاه إدارة بايدن، مشيرة إلى أنها بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة".

وأضافت بأن "استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يشكل عقبة في طريق تحقيق حل الدولتين".

وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدوان المتصاعد وسياسة الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشية، وما ترتكبه من مجازر في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بالقتل المتعمد، والإعدامات الميدانية اليومية، وهدم المنازل، وتخريب الممتلكات، وتوسيع الاستيطان وإستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وآخر هذه الجرائم، ما حدث من اقتحام مخيم بلاطة بمدينة نابلس فجر هذا اليوم، والذي أسفر عن إستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي إلى جانب هدم وتحطيم عدد من البيوت.

وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة، وعن تداعياتها وتبعاتها.

