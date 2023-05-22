نجحت اجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط لص سرق شقة بمدينة نصر.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال إستقلاله دراجة نارية ملكه "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامه بسرقة (مبلغ مالى – وبعض المتعلقات الشخصية) من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وبحوزته (حقيبة بداخلها 2 " أجنة حديدية" - عتلة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.