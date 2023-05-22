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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط لص سرق شقة بمدينة نصر

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت اجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط لص سرق شقة بمدينة نصر.

البداية عندما  تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال إستقلاله دراجة نارية ملكه "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامه بسرقة (مبلغ مالى – وبعض المتعلقات الشخصية) من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وبحوزته (حقيبة بداخلها  2 " أجنة حديدية" - عتلة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة ،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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