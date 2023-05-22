المخابرات البريطانية: الضربات الصاروخية الروسية تستهدف إضعاف الدفاعات الجوية الأوكرانية

الإثنين 22/مايو/2023 - 09:43 ص

ذكرت المخابرات البريطانية، اليوم الاثنين، أن روسيا تستأنف الضربات الصاروخية المتكررة في عمق أوكرانيا، والتي تهدف على الأرجح إلى إضعاف قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان المخابرات القول "منذ أوائل مايو الجاري، استأنفت روسيا ضربات صاروخية بعيدة المدى متكررة في عمق أوكرانيا، ومن المحتمل أن تهدف في المقام الأول إلى إضعاف الدفاعات الجوية الأوكرانية".

ووفقا للمخابرات البريطانية، تستخدم روسيا طائرات بدون طيار روسية الصنع من طراز SuperCam وهي رخيصة نسبيا ولديها مدى كاف للتحليق فوق أهداف صواريخ كروز.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.