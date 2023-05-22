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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل جنديين وثلاثة عناصر إرهابية خلال اشتباكات شمال غربي باكستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قتل جنديان من رجال الأمن الباكستاني وثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية في اشتباكات اندلعت بين الجانبين اليوم، في منطقة "تانج" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.


وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الاشتباكات وقعت خلال مداهمة فرقة من قوات الأمن موقعًا تابعًا للإرهابيين، بناءً على معلومات استخباراتية، مضيفًا أن قوات الأمن صادرت خلال العملية أسلحة وذخيرة كانت بحوزة الإرهابيين.
وذكر المصدر أن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم كانوا متورطين في أنشطة إرهابية ضد قوات الأمن ومدنيين.

مقتل جنديين ثلاثة عناصر إرهابية باكستان