الحوار الوطني.. الحركة المدنية: الترغيب والترهيب أدى إلى عزوف الشباب عن المشاركة بالعمل السياسي

قال حامد جبر، عضو مجلس أمناء حزب الكرامة، أحد أعضاء الحركة المدنية، إن العمل السياسي في الستينيات كان هناك حزب واحد فقط هو الحاكم ونجح في تجييش الأمة لمواجهة العدو.

وأوضح جبر ، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية "مناقشة جميع قضايا اللجنة" ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، أن مسألة الترغيب والترهيب أدت إلى عزوف الشباب عن المشاركة في العمل السياسي.

وطالب عضو مجلس أمناء حزب الكرامة، أن تكف بعض السلطات الأمنية في التدخل في العمل الحزبي، وضرورة إلغاء الحبس فيما يتعلق بقضايا النشر .

كما طالب جبر بضرورة إجراء تعديلات على بعض التشريعات التي تعوق العمل الحزبي، مضيفاً، سنتقدم بمقترحاتنا فيما يتعلق بتعديل قانون الأحزاب والعمل السياسي .