"السمري" يبرز وثائق سمير صبري: نيللي تنازلت عن 1000 جنيه من اجله

تحدث وائل السمري، عن وثائق الفنان الراحل سمير صبري التي استطاع الحصول عليها بعدما اشتراها من شخص كان يبيعها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا: "كان من بين هذه الوثائق تلخيص عرض فيلم أهلا يا كابتن منذ أكثر من 40 سنة".

وأضاف "السمري"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "حصلت أيضا على الورقة الرسمية الخاصة بالتنازل عن أغنية يا حبيبتي مصر، كلنا نشاهد الأغنية ونستمتع بها في الحفل الشهير، هذا الحفل صوره ومنحها للتلفزيون سمير صبري وبالتالي فقد حافظ على تراثنا، ومقابل هذا التسجيل حصلت شادية على 6 آلاف جنيه".

وأكد: "وثيقة أخرى تثبت أن الفنانة نيللي تنازلت عن 1000 جنيه من أصل 3 آلاف جنيه إكراما لصداقتها القوية التي تربطها مع الفنان سمير صبري، أي أنها تنازلت عن ثُلث أجرها في أحد الأعمال الفنية الذي جمعهما".

