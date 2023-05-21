ضبط مسجل خطر بكفرالشيخ بحوزته 700 جرام هيروين

ضبطت وحدة البحث الجنائي بقسم أول كفر الشيخ، مسجل خطر شقي، وبحوزته 700 جرام من مسحوق الهيروين المخدر بمنطقة سخا التابعة لدائرة قسم أول كفر الشيخ، وذلك أثناء ترويجه للمواد المخدرة بدائرة القسم ليجري ضبطه واقتياده إلي قسم أول كفر الشيخ.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد برصد عناصر الشرطة السريين بدائرة قسم أول كفر الشيخ قيام مسجل خطر شقي سرقة بالإكراه بالإتجار بالمواد المخدرة، ليؤكد ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم أول كفر الشيخ، صحة ما ورد من معلومات عن طريق التحري عن المسجل وأماكن تردده.

وباستهداف ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم أول كفر الشيخ، الشخص المتحرى عنه، عقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبطه حيث تبين أنه يدعى م. ن. ع. 38 عاما، عاطل ومقيم بحي سخا، ومسجل خطر شقي سرقة بالإكراه، من ذوي المعلومات الجنائية، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي 700 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وهاتف محمول يستخدمه المتهم للترويج لبضاعته المحرمة.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3863 جنايات قسم أول كفر الشيخ، لسنة 2023، وبعرض المتهم علي النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.