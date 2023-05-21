اليوم.. طائرة الزمالك يصطدم بمولودية بوسالم التونسي في نهائي أفريقيا

يلتقي فريق كرة الطائرة رجال بالزمالك، مساء اليوم الأحد، مع فريق مولودية بوسالم التونسي، في نهائي بطولة أفريقيا للأندية التى تقام في تونس حاليا .

وفاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك علي فريق العهد الصاعد الجزائري بنتيجه 3-0 في دور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية .

وتأهل فريق الزمالك لدور النصف النهائي بعد الفوز علي جرين بافلو الزامبي في دور 8 بنتيجه 3-0.

وتوج فريق الزمالك بالبطولة الأفريقية من قبل 5 مرات، أعوام 1984و1987و2008و2009 و2012.

ويأمل فريق الزمالك أن يحصد لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثلاثيه بعد التتويج بالثنائية المحليه ببطوله الدوري والكأس في الموسم الحالي .

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

